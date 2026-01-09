Haberler

Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu: 15 Tutuklama

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 2'sine adli kontrol uygulandı. Operasyon, sosyal medya üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapan bir şirkete yönelik gerçekleştirildi.

BORSA İSTANBUL'da manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda inceleme başlattı. Yapılan tespitlerde, sosyal medya hesapları üzerinden bir şirketin bilgileri üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
