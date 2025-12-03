Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında savcılığın sevk yazısında, Avhol isimli hisse üzerinde şüpheliler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde manipülatif eylemler tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen 8 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Başsavcılığa yaptığı yazılı başvuru doğrultusunda soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yazıda, Telegram ve X sosyal medya platformunda şüpheli Onur Yılmaz'ın yönlendirmeleri doğrultusunda, Avhol isimli hisse üzerinde 28 Nisan-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen hisse alım satım işlemlerinde manipülatif eylemler olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Eylemin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu ve "piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirilmeye alındığı belirtilen yazıda, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle ilgili olarak SPK raporunda da görüldüğü üzere menfaat elde edildiği aktarıldı.

Yazıda, bu hususlarla ilgili olarak gerek emniyette verilen ifadeler ile fezleke ve dijital materyaller üzerindeki ön inceleme, gerekse de savcılıkta alınan ifadeler dikkate alınarak şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.

8 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheliler eski futbolcu Gökhan Gönül, Cemal Çetinkaya, Murat Güler, ve Alper Atalay "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, İllüzyonist Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Furkan Koça, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ Emrullah Şalk ve Akif Koç'un tutuklanmasına karar vermişti.

Öte yandan, başka suçtan tutuklu bulunan Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun ifade işlemlerinin yarın devam edeceği öğrenildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.