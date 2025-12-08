İzmir'de yılbaşı öncesi 860 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere 860 litre etil alkol ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonette sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen 860 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bornova'da bir kamyonetle etil alkol taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Durdurulan kamyonette yapılan aramada, 860 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel