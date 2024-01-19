'Boncuğum' diye seslendiği tilkiyi ekmekle besledi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde karda yiyecek arayan bir tilki şehir merkezine kadar indi. Tilkiyi gören bir vatandaş 'Boncuğum' diye seslendiği hayvanı elleri ile besledi.

Pülümür'de çetin geçen kış ayı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları sık sık şehir merkezine inmeye başladı. Bu hayvanların sonuncusu ise bir tilki oldu. Kar altında yiyecek arayan bir tilki kent merkezine kadar geldi. Tilkiyi fark eden Nazim Tanık isimli vatandaş, hemen eve gidip ekmek alıp hayvanın yanına geldi. 'Boncuğum' diye seslendiği hayvanı yanına çağıran Tanık, aynı zamanda cep telefonu ile bu anları da kaydetti. Ürkek davranan tilki, bir süre sonra Tanık'ın elinden ekmeği alıp uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.