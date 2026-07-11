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Afyonkarahisar'da üretilen otantik şark köşesi ürünleri Almanya'ya ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'da üretilen otantik şark köşesi ürünleri Almanya'ya ihraç ediliyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde baba Mevlüt Sargın ve iki oğlunun hasır otu, sünger ve ahşaptan ürettiği otantik şark köşesi malzemeleri, Türkiye'nin birçok şehrine ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde baba ve iki oğlunun hasır otu, sünger ve ahşaptan ürettiği otantik şark köşesi malzemeleri, Türkiye'nin pek çok şehrinin yanı sıra Almanya'ya gönderiliyor.

Mevlüt Sargın (72), oğulları Alparslan ve Hasan Hüseyin ile 22 yıl önce açtıkları iş yerinde, bölgedeki sulak alanlardan temin ettikleri hasır otlarından yastık üretmeye başladı.

Zamanla işlerini geliştiren Sargın ailesi, ahşap ile süngeri de kullanarak sedir, minder, masa ve tabureyi de üretimlerine ekledi.

Sargın ailesi, 10 çalışanıyla gelen siparişlere göre ürettikleri ürünleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrine gönderiyor. Ailenin ürettiği otantik şark köşesi ürünleri Almanya'ya da ihraç ediliyor.

Baba Mevlüt Sargın, AA muhabirine, hasır yastık imalatında uzun yıllar çırak olarak çalıştığını, 2004 yılında kendi iş yerini açtığını söyledi.

Oğullarının da sürekli kendisiyle üretimde yer aldığını dile getiren Sargın, şöyle konuştu:

"Hasır otundan da süngerden de yastık üretiyoruz ama hasır otundan ürettiğimiz yastıklar, daha uzun süre dayanır, dekorasyonda sabit durur ve sağlıklıdır. Genelde hasır yastıklar için Konya ve İç Anadolu'daki şehirlerden sipariş alıyoruz. Sünger ve ahşaptan yapılan otantik ürünleri de İstanbul, Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Yurt dışında da Almanya'ya otantik ürünler ihraç ediyoruz. Orada Türklerin yanı sıra Fas, Tunus ve Cezayirliler, otantik ürünlere ilgi gösteriyor ve evlerinde kullanıyor."

-"Kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz"

İş yerinde babasıyla çalışan Alparslan Sargın da gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Hasır yastık ile şark köşesi malzemeleri, sünger minder, ahşap sedir ve masa, tabure ürettiklerini aktaran Sargın, "Allah'a şükür şu ana kadar ürünlerimize şikayet gelmedi. Müşterilerimiz de memnun biz de memnunuz. Kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz. İhracat konusunda Belçika ile de görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Sargın da müşterilerin taleplerine göre üretimde sürekli kendilerini yenilemeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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