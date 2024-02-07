Bolu Yeniçağa'da Hayvan Hareketleri Kontrolü İçin Eğitim Düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, hayvan hareketleri kontrolü konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik hayvan hareketleri ve yol kontrolleriyle ilgili eğitim düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitimde, veteriner hekim Aslı Artvinli tarafından hayvan hareketleri, yol kontrolleri, hayvan sevk raporları ve pasaportlarla ilgili bilgi verildi.