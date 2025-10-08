Haberler

İstanbul'un yanı başına kar yağdı

İstanbul'un yanı başına kar yağdı
Güncelleme:
İstanbul'un yanı başına kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde havaların soğuması ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezi Kartalkaya ve Aladağ mevkisinde hafif kar yağışları gözlemlendi.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, bin 500 metre rakımın üzerindeki bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Özellikle Aladağlar, Sarıalan Yaylası ve Kartalkaya Kayak Merkezi çevresinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'un yanı başına kar yağdı

ŞEHİR MERKEZİ DONACAK

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini, Bolu şehir merkezinde ise hava sıcaklıklarının 5 ila 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'un yanı başına kar yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
