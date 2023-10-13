Bolu'da Pirinç Hasat Dönemi Başladı
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Bolu'nun Kıbrıscık ve Seben ilçelerinde yetişen coğrafi işaretli Çeltikdere pirinci hasat edilmeye başlandı. Çiftçiler, geleneksel yöntemlerle sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek hasat işlemini gerçekleştiriyor.
Bolu'nun Kıbrıscık ve Seben ilçesi sınırlarında yetişen pirincin hasat dönemi başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden çiftçiler, geleneksel yöntemlerle hasat işlemini gerçekleştiriyor.
Karakılçık, Çeltikdere pirinci, kara pirinç, karaçeltik gibi isimlerle bilinen Bolu'nun coğrafi işaretli Çeltikdere pirinci, hasat edilmeye başlandı. Vatandaşların "çömlek patlatan" diyerek tabir ettiği pirinci biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde işe koyuluyor. Orakla biçilen pirinç, döverler içerisine atılarak saplardan ayrıştırılıyor. Çiftçiler, meşakkatli üretim sürecinin ardından olgunluğa ulaşan ürünü, kurutma işleminin ardından satışa hazır hale getirecek. - BOLU