Gazeteciyi darbeden kuyumcu gözaltına alındı

Bolu'ya bağlı Yukarı Çarşı Mahallesi'nde altın fiyatlarındaki düşüşü görüntülemek isteyen gazeteci Yağız Ekmen, kuyumcu dükkanı sahibi K.Y. tarafından darbedildi. Olay sonrasında K.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

BOLU'da, altın fiyatlarındaki düşüşün ardından bir kuyumcu dükkanının önündeki yoğunluğu görüntüleyen yerel gazeteci Yağız Ekmen (21), iş yeri sahibi K.Y. tarafından darbedildi. Olayın ardından kaçan K.Y., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Altındaki düşüş nedeniyle kuyumcuların önünde oluşan yoğunluğu haberleştirmek için görüntü çekmek amacıyla bir kuyumcu dükkanının önünde giden Yağız Ekmen, iş yeri sahibi K.Y. tarafından darbedildi. Ekmen'in kamerasındaki görüntüler de kuyumcu K.Y. ve yanındaki kişi tarafından silindi. Yağız Ekmen, K.Y.'den şikayetçi oldu. K.Y., polis ve diğer gazeteciler olay yerine gelince kaçtı. Polisin çalışmasıyla K.Y. ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Darbedilen gazeteci Ekmen yaşananları anlatarak, "Ben dışarıdan görüntü alırken, içeriden 2 şahıs çıktı ve 'Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?' dedi. Şahıslardan biri önce boynuma, sonra da yüzüme yumruk attı. Sonra elimdeki kameradan zorla bana görüntüleri sildirdiler. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kalabalık olduğu için orayı çekiyordum. Böyle bir olay başıma geldi" dedi.

BGYD'DEN KINAMA

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nden yapılan açıklamada gazeteci Yağız Ekmen'e yönelik fiziksel saldırı kınandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Bolu'da faaliyet gösteren "Yıldız Kuyumcu" isimli işletmenin sahibi tarafından, kuyumculardaki yoğunluğu görüntülemek amacıyla görevini icra eden meslektaşımız Yağız Ekmen'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın mensupları, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlamak adına görevlerini yerine getirmektedir. Bu görevin icrası sırasında gazetecilere yönelik her türlü sözlü veya fiziki müdahale; basın özgürlüğüne, ifade hürriyetine ve halkın haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Hiçbir gerekçe, bir gazetecinin görevini yaparken şiddete maruz bırakılmasını meşru kılamaz. Meslektaşımız Yağız Ekmen'in söz konusu işletme sahibi hakkında şikayetçi olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği olarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve adli makamlar nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacağımızı önemle ifade ederiz. Gazetecilere yönelik her türlü baskı, tehdit ve şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu

Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

Trump'ı çileden çıkaracak görüntü
Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu

Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
Ertan Torunoğulları transfer ateşini yaktı! İşte tribünde izediği isim

Torunoğulları transfer ateşini yaktı! İşte tribünde izediği isim