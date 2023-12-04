Bolu'da bir mahalle köy sınırlarından ayrıldı

BOLU'da, Ağaççılar köyüne bağlı Beyaz İnci Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, köy sınırlarından ayrılmak ve belediye sınırları içerisine girmek için sandık başına gitti. Referandum sonucunda 135 kişi köyden ayrılma yönünde oy kullanırken 4 kişi de köy sınırları içinde kalmak için oy kullandı.

Ağaççılar köyü Beyaz İnci Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Bolu Belediyesi sınırlarına girebilmek için başvuru yaptı. Başvurunun ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu referandum yapılmasına karar verdi. 561 seçmenin bulunduğu mahallede 139 kişi referandumda oy kullandı. 'Evet' ve 'Hayır' şeklinde gerçekleştirilen kapalı oylamada sandığa giden vatandaşlardan 4'ü 'Hayır' oyu verirken, 135 vatandaş ise 'Evet' oyu verdi. Oylama sonucuna göre Beyaz İnci Mahallesi, Ağaççılar köyünden çıkarıldı. Mahallenin bir kısmı Alpağut bir kısmı da Kılıçarslan mahallelerine bağladı. Ağaççılar Köyü Muhtarı Turan Cebeci, İşlemler tamamlanır resmi yazışmalar biterse 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, vatandaşlar belediye için oy kullanabilecekler dedi. (DHA)