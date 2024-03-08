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Bolu'da aile içi tartışmada tüfekle yeğenini yaralayan kişi tutuklandı

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Bolu'da yaşanan aile içi tartışmada, yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı. Olayın ardından yeğenin tedavisi devam ediyor.

Bolu'da aile içi tartışmada tüfekle yeğenini yaralayan kişi tutuklandı.

Kültür Mahallesi Bahriye Sokak'ta 6 Mart'ta aile içi tartışmada kocasından korumaya çalıştığı yeğeni S.Ş'yi (35) tüfekle yaraladıktan sonra polise teslim olan M.A.G'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan yaralanan S.Ş'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olay

Kültür Mahallesi Bahriye Sokak'ta ikamet eden S.Ş. (35) ile eşi S.Ş. (35) arasında 6 Mart'ta tartışma yaşanmış, kadın tartışmanın ardından yan sokaktaki annesinin evine gitmişti.

Karısının peşinden giden S.Ş. eşiyle tartışmaya devam ederken çıkan arbedede kadının dayısı M.A.G. (55) yeğenini korumak için S.Ş'ye ateş açmış, tüfekten çıkan mermi kadına isabet etmişti.

Sırtından yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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