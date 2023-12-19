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Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Personeline Arama ve Kurtarma Eğitimi Verildi

19 Aralık 2023 15:56 Güncelleme: 15:58 Abone Ol

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askeri personeli için arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimde komandolar, hafif arama ve kurtarma, afet bilinci ve farkındalık konularında bilgilendirildi. Deprem anı çök-kapan-tutun, tahliye, toplanma alanı ve çadır kurulumu eğitimleri verilerek, enkaz tatbikatı yapıldı.