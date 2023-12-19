Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Personeline Arama ve Kurtarma Eğitimi Verildi
AFAD İl Müdürlüğü tarafından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askeri personeli için arama ve kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimde komandolar, hafif arama ve kurtarma, afet bilinci ve farkındalık konularında bilgilendirildi. Deprem anı çök-kapan-tutun, tahliye, toplanma alanı ve çadır kurulumu eğitimleri verilerek, enkaz tatbikatı yapıldı.
Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı personeline arama ve kurtarma eğitimi verildi.
Afad İl Müdürlüğü tarafından Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askeri personeli için eğitim programı düzenlendi.
Civril Mahallesi'nde bulunan AFAD İl Müdürlüğü deposunda gerçekleştirilen eğitimde komandolar, hafif arama ve kurtarma, afet bilinci ve farkındalık konularında bilgilendirildi.
Daha sonra deprem anı çök-kapan-tutun, tahliye, toplanma alanı ve çadır kurulumu eğitimleri verilerek, enkaz tatbikatı yapıldı.