Haberler

Boğaziçi Teknopark, Batman'da girişim ofisiyle Anadolu'ya açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boğaziçi Teknopark, Anadolu'da girişimcilik ekosistemini yaymak amacıyla Batman Girişim Ofisi'ni kuruyor. Ofis, teknoloji tabanlı girişimlere ücretsiz destek sunacak ve girişimcilere mentörlük, eğitim programları ile yatırımcılarla bağlantı kurma fırsatları sağlayacak.

Boğaziçi Teknopark, girişimcilik ekosistemini Anadolu'ya yayma hedefi doğrultusunda Batman Girişim Ofisi'ni hayata geçiriyor.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulan Batman Girişim Ofisi, teknoloji tabanlı girişimlere yönelik tamamen ücretsiz destek modeliyle faaliyet gösterecek.

Ofis bünyesinde girişimcilere mentörluk desteği, eğitim programları, iş geliştirme ve ölçeklenme odaklı çalışmalar ile yatırımcılarla bir araya gelmelerini sağlayacak görüşme ve eşleştirme imkanları sunulacak.

Bu yönüyle Anadolu'da ücretsiz hizmet sunan ilk girişim ofislerinden biri olma özelliğini taşıyan Batman Girişim Ofisi'nde yer almak isteyen girişimciler, yarına kadar Boğaziçi Teknopark'ın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Girişim Ofisi kapsamında 11 Şubat'ta düzenlenecek programda ise Boğaziçi Teknopark bünyesinde yer almak isteyen girişimciler projelerini jüriye sunacak. Değerlendirmeler sonucunda başarılı girişimler ödüllendirilecek.

Resmi açılışının önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen ofiste Bakanlık desteği kapsamında sunulacak tüm hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sağlanacak.

Boğaziçi Teknopark, Batman Girişim Ofisi aracılığıyla yerel girişimlerin güçlendirilmesini, teknoloji üretiminin desteklenmesini ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Tırın içinden 30 kişinin cesedini çıkardılar
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! Ay bitmeden şampiyon olabilirler
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Mide bulandıran iddia! 24 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıcaka çıkış: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı

Ünlü yorumcu çıldırdı: Ne malum o 5 santimlik ofsaytın montajlanmadığı