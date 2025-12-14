Bodrum mandalinası bahçede 15-20, manavlarda 100 liradan satılıyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da, coğrafi işaretli mandalinanın hasadı başladı. Rekoltenin bu yıl 3 bin tonun altında olduğunu belirten Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü Erman Aras, "Bahçede toptan olarak baktığınızda kalitesine göre kilosu 15-20 lira bandında gidiyor. Son kullanıcıya 40-50 lira bandında ulaşıyor. Manavlara gittiğiniz zaman bu rakam 100 liralara kadar gidebiliyor" dedi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da kentin coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Başta Bitez ve Ortakent mahallelerinde olmak üzere yarımadanın farklı noktalarında mandalinalar üreticiler tarafından bahçelerden toplanmaya başlandı. Aroması ve kokusuyla katma değer özelliğe sahip Bodrum mandalinası başta reçel, gazoz, lokum ve kolonyada olmak üzere birçok üründe kullanılıyor. Rekoltenin ise bu yıl 3 bin tonun altında olduğu belirtildi.

'REKOLTE 3 BİN TONUN ALTINA DÜŞTÜ'

Bodrum mandalinasının yılbaşının geldiğinin habercisi olduğunu belirten Bodrum Mandalin Hareketi Öncüsü ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, "Aralık ayında Bodrum yerli mandalinası güzel ve yenilebilir formuna geliyor. Bu sene Bodrum geneline baktığımız zaman rekolte 3 bin tonun altına düştü. Çünkü ağustos ayında yüksek sıcaklıkların Bodrum mandalinasını olumsuz etkiledi" dedi.

Bodrum mandalinasında pazarda halen beklenen fiyatlara ulaşıldığını belirten Aras, "Piyasada çok çekirdeksiz mandalina var. Bodrum mandalinası bunların aksine çekirdekli, aroması çok güçlü. Seveni çok ama pazar bulması zor. Çekirdeksiz daha çok tercih ediliyor. Bodrum mandalinasını yiyen bir daha bırakamıyor. Bahçede toptan olarak kilosu kalitesine göre 15-20 lira bandında gidiyor. Son kullanıcıya kilosu 40-50 lira bandında ulaşıyor. Manavlara gittiğiniz zaman bu rakam 100 liralara kadar gidebiliyor" diye konuştu.

'MENÜLERDE KULLANILSIN'

Bodrum'daki işletmelerin Bodrum mandalinasını menülerinde kullanmalarını istediklerini ifade eden Aras, şöyle devam etti:

"Bodrum mandalinasıyla güzel katma değerli ürünler yapılabiliyor. Bodrum'daki işletmeler gerçek anlamda taleplerini masaya koysalar, Bodrum'daki üretim aslında Bodrum'daki işletmelere bile yetmez. Katma değerli ürünleri yaz boyu gelen misafirlere sunabilirler. Bu bizim kurtuluşumuz olur. Bahçedeki rakamlarda yükselmiş olur. Böylelikle mandalina yetiştiricileri de bahçelerine bakabilirler. Amacımız da bunu yapmak."

'YEŞİL FORMU DA GÜZEL'

Bodrum mandalinasının ağustos ayında çıkan yeşil formunun da güzel olduğunu ve iyi de bir pazarı olduğuna dikkati çeken Aras, "Yeşilken iyi kullanabilsek o zaman seyreltmiş oluyoruz. Şimdi yetişen ürünler çok daha güzel ve lezzetli olarak bize geri dönüyor. İşletmeler coğrafi işaretli Bodrum mandalinasına sahip çıksa üreticilerin yüzü güler, ağaçları koruruz. Hasadımız normal şartlarda Ocak 15'e kadar ve en lezzetli zamanı. Don olmazsa şubat sonu mart ortasına kadar devam ediyor. Don olursa tadından gidiyor. O nedenle aralık ayı en güzel zamanı, herkese tavsiye ederim" dedi.