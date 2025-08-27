Bodrum'da Uluslararası MotoFest Heyecanı Başlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası MotoFest, 12-14 Eylül'de Gümbet Dolgu Alanı'nda yapılacak.

Festival Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, belirlenen güzergahta düzenlenecek motosiklet kortejiyle başlayacak festivalde, yüzlerce farklı marka ve modeldeki motosiklet, Bodrum sokaklarında görsel şölen oluşturacak.

Festival alanında en ilgi çekici motosikletler sergilenecek ve motosiklet tutkunları, birbirinden özel modelleri yakından görme imkanı bulacak.

Gündüz saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla özellikle gençlere yönelik motosiklet güvenliği eğitimleri gerçekleştirilecek. Katılımcılar güvenli sürüş tekniklerini öğrenirken trafik bilinci konusunda da farkındalık kazanacak.

Festivalin en çok beklenen etkinliklerinden biri ise motosiklet gösteri sanatlarının ustası, Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Üçüncüsü Birkan Polat'ın performansı olacak. Polat, akrobatik hareketleriyle motosiklet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Festival alanında motosiklet tutkunları için özel çadır yeri ve kamp alanı da hazırlanıyor. Denizin kıyısında kurulacak kamp alanı, katılımcılara Bodrum'un eşsiz doğasında, festival ruhunu gece boyunca yaşamaya devam etme fırsatı sunacak.

Festival boyunca her akşam farklı sanatçılar sahne alacak ve Bodrumlular ile motosiklet tutkunlarına müzik dolu geceler yaşatacak.

Ayrıca festival alanında motosiklet ekipmanları, aksesuar ve giyim stantlarının yanı sıra, yiyecek ve içecek alanları da yer alacak. Katılımcılar hem alışveriş yapabilecek hem de keyifli bir festival deneyimi yaşayacak.

Festivalin son gecesinde toplanan mama destekleri, hayvansever derneklerine ve Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilecek.

Festivalin amacının, iki teker sevdalılarını bir araya getirerek motosiklet kültürünü güçlendirmek, güvenli sürüş bilincini yaygınlaştırmak ve aynı zamanda topluma sosyal katkı sağlamak olduğu ifade edildi.