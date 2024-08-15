Bodrum'da Turist Sayısı Artıyor

BODRUM Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yılın ilk 7 ayında ilçeye hava ve deniz yoluyla toplam 794 bin yabancı turist geldiğine dikkati çekerek, "Geçen sene bu rakam 714 bin civarındaydı. Bu da demek oluyor ki yüzde 10'un üzerinde bir artış söz konusu. Ağustos, eylül ve ekim aylarında da aynı şekilde devam ettiği takdirde 1 milyon 400 binin üzerinde bir çıkışımız olacak" dedi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de ağustos ayında iç pazarda rezervasyonlarda artış gözlendiğini belirterek, turizm sezonun kasım ayının başına kadar uzatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği devam ediyor. Ağustos ayının temmuza göre daha hareketli geçtiği Bodrum'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. İç pazarda meydana gelen daralma kırılırken, ağustos ayı içerisinde iç pazarda rezervasyonlarda artış gözlendi. Artışla birlikte turizm sezonunun kasım ayının başına kadar uzatılması hedeflendi.

YIL SONU HEDEF 1 MİLYON 400 BİNİN ÜZERİ

Yabancı turist sayısında artış olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz bilgiye göre bu sene hava yoluyla 530 bin yabancı turist geldi. Bunların arasında İngiltere, Rusya, Polonya, Almanya'dan gelen turistler yer almaktadır. Gelen turistler geçen seneki gibi aynı uyruklular. Geçen sene hava yoluyla gelen turist sayısı 502 bin kişiydi. Kruvaziyer turizmi Bodrum için çok önemli. Geçen sene yılın ilk 7 ayında kruvaziyerlerle 83 bin kişi gelmişti, bu sene aynı dönemde rakam 93 bine çıktı. Bu noktada hem deniz hem de hava yoluyla olmak üzere 794 bin yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 714 bin civarındaydı. Bu da demek oluyor ki yüzde 10'un üzerinde bir artış söz konusu. Ağustos, eylül ve ekim aylarında da aynı şekilde devam ettiği takdirde 1 milyon 400 binin üzerinde bir çıkışımız olacak. Otellerimizde şu an yüzde 80'nin üzerinde bir doluluk söz konusu. Ağustos sonuna kadar yüzde 80'nin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Yaşadığımız onca şeyden sonra herkes kendi işini yapmaya çalışıyor. Bodrum asla, sadece Bodrum değildir. Bodrum'un kendi içinde kültürü, tarihi ve gurmesine kadar her şey iç içe olan bir bölgedir."

BODRUM'DA HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI

İlçede her bütçeye uygun tatil imkanı olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "İç pazarda daralma stabil olarak devam ediyor. Bu temmuz ayı sonu itibariyle yüzde 25-30 bandındaydı. Şu an rezervasyonlarda bir artış başladı. Ağustos ayı içerisinde temmuza göre daha iyi bir yoğunluk görünüyor. Okullar açılana kadar bunun böyle devam edebileceğini ön görüyoruz" dedi.

Okullar açıldıktan sonra özellikle 'ikinci bahar' denilen emekli misafirlerin planlaması olduğunu hatırlatan Şahin, "Eylül ayında fiyatlarda bir düşüş oluyor. Eylül, ekim ve kasım ayının sıcak geçmesi bekleniyor. Yüksek sezondan düşük sezona geçeceğimiz için de fiyatlar da düşmüş olacak. Bundan dolayı da özellikle tatili planlamayanlar, gelemeyenler içinde bir fırsat olur. Bodrum'da 8 farklı bölge var. O yüzden Bodrum'da her bütçeye uygun tatil imkanı var. Kişi başı konaklama fiyatları 1500 liradan başlıyor" diye konuştu.