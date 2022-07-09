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Bodrum'da ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Bodrum'da ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Ali K'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı ticari taksi, Turgutreis-Bodrum kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Arda Karakurt'a (15) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldıran Karakurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Turgutreis Bodrum Muğla Güncel Haberler

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