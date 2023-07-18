Bodrum'da Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, başını yol kenarında park halindeki kamyonete vurarak ağır şekilde yaralandı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü tutuklandı.