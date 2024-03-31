Bodrum'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle vurarak öldüren Aydın B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Aydın B, adliye çıkışında gazetecilerin "cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Evime çöktüler. Tapuyu vermezsen kafana sıkarız dediler. Onlar beni öldürüyordu, ben onları öldürdüm. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bayram Şimşek'in cenazesinin defnedilmek üzere Denizli'ye gönderildiği öğrenildi.

Bodrum ilçesi Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta dün, Bayram Şimşek (81) ile Aydın B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Aydın B'nin tüfekle ateş ettiği Bayram Şimsek, olay yerinde hayatını kaybetmişti.