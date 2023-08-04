Bodrum'da Ana İçme Suyu Hattında Arıza Meydana Geldi

Bodrum'da ana içme suyu hattında arıza meydana geldi. Bodrum'un farklı noktalarında su kesintilerine sebep olan arızaya MUSKİ ekipleri tarafından müdahale edilirken hatların sürekli patlaması ile ilgili açıklama geldi.

Bodrum Bitez ana isale hattında Cuma günü sabah 07.40 sıralarında patlak meydana geldi. Oluşan arıza nedeniyle Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamheneleri, ve Yaka mahallerinde 24 saati aşan su kesintisi beklenirken MUSKİ ekipleri arızaya anında müdahale etti. Ekipler patlağın meydana geldiği ilk andan itibaren vanaları kapatarak hattın tahliyesine başladı ve suyun borulardan boşaltılmasının ardından kazı çalışmalarına başlayarak patlayan boruyu yenisi ile değiştirdi.

Bodrum Yarımadası'nda yaşanan ana isale hatları ile ilgili MUSKİ Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınlarken, açıklamada hatların arızalı olduğunun mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından kayıt altına alındığı ve ivedilikle bu hatların ilgili kurum tarafından yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

MUSKİ tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde; "Bodrum Yarımadasına içme suyu sağlayan ana isale hatlarında meydana gelen arızalar ve bu nedenle oluşan uzun süreli su kesintileri için kamuoyunu tekrar bilgilendirme gereği doğmuştur. "İlgili kurum tarafından "Bodrum Yarım Adası Acil İçme Suyu İnşaatı" çerçevesinde içme suyu arıtma tesisi ve içme suyu isale hattı ile içme suyu depoları yapılarak 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Bu hatlar yapılırken Bodrum'un 2040 yılına kadar içme suyu sorununun ortadan kalkacağı ve kentin uzun yıllar içme ve kullanma suyu sorunu yaşamayacağı dönemin en üst düzey yetkilileri tarafından dile getirilmiştir. Ancak hattın tamamlanarak işletmeye alınmasından sonra isale ve depo ayrım hatlarında kullanılmış olan cam elyaf takviyeli boru(CTB) ile yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borularda günümüze kadar ki süreçte 3000'e yakın arıza meydana gelmiştir. Bu arızalar neticesinde birçok bina, dükkan, otel ve yollarda büyük çaplı zararlar meydana gelmiş İlçemizde uzun süreli su kesintileri yaşanmıştır. 2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte arızalı isale hatları MUSKİ Genel Müdürlüğüne devredilmeye çalışılmış ancak MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde hatlarda kullanılan boru tip seçiminin hatalı olduğu ve imalatların fenni usul-esaslara uygun şekilde yapılmadığı belirlenerek hattın devralınacak durumda olmadığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Açılan davaya istinaden mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi hatları incelemiş ve boru seçiminin hatalı olduğu, yataklama-gömleklemenin uygun kesitler ve malzeme ile yapılmadığı sonucuna ulaşmıştır. Böylelikle bilirkişi raporu da MUSKİ'nin yaptığı incelemelerde tespit ettiği eksikleri doğrulamıştır. Bu nedenle MUSKİ Genel Müdürlüğü davada haklı bulunmuş ancak hatlarla ilgili kurum tarafından henüz bir işlem yapılmaması nedeniyle konu yeniden yargıya intikal ettirilmiş ve süreç devam etmektedir. Tüm gelişmelere rağmen ilgili kurum sorumluluğu altında olan bu hatlar vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve Bodrum markasına daha büyük zararlar verilmemesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamir edilmektedir. Meydana gelen patlaklar sebebiyle 6 Milyon metreküpün üzerinde su kaybı meydana gelmiş ve yaklaşık 50 Milyon TL'lik bir maddi kayıp yaşanmıştır. Yine su kesintilerinin azaltılması amacıyla MUSKİ tarafından yaklaşık 20 bin metrelik hat yenilemesi yapılmıştır. Bodrum halkımıza kesintisiz su sağlanması ve uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilmesi için ilgili kurum tarafından yapılan toplam 176 kilometre uzunluğundaki bu hattın tamamen yenilenmesi gerekmektedir. Bu büyüklükteki bir çalışmanın ancak devlet gücüyle yapılabileceği belediye bütçelerinin yetersiz kalacağını belirtmek isteriz" - MUĞLA