Bodrum Belediyesi ile Başkent Üniversitesi, 'Gastronomi Akademisi' için protokol imzaladı

Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında, "Bodrum Gastronomi akademisi" kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Başkent Üniversitesi bu protokol ile mutfaktaki bilimsel çalışmalarını, Bodrum'a taşıyacak.

Protokol imza töreni için Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu bir araya geldi. Prof. Dr. Haberal, Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasındaki işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Bir noktanın altını özellikle çizen Haberal, "Ne mutlu ki ülkemiz var. Hepimizin birinci görevi bu ülkeye sahip çıkmak, yüceltip, yükselmesini sağlamaktır" dedi.

ŞÜKRAN KÜTÜKÇÜ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında, Başkent Üniversitesi'nin öncü rolüne işaret etti, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Bizleri buluşturan bir araya getiren CHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'ye de çok özel teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İMZALAR ATILDI

Törende rektör yardımcıları ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de yer aldı. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Protokol imza töreninin ardından Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi'nde yapılan özel bir çalışmayı, konuğu Belediye Başkanı Aras'a sundu. Prof. Dr. Haberal, Başkent Üniversitesi'nin ürünlerden oluşan bir sepet ve tekstil ürününü de konuğuna hediye etti. Bodrum Belediye Başkanı Aras da, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, Bodrum'u anlatan bir eser ile Halikarnas Balıkçısı'nın hayatına ilişkin bir kitabı takdim etti.