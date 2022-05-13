Bodrum'da sahile beyaz kum serilmesine belediye müdahalesi

Bodrum'da, bir otelin önündeki sahile beyaz kum serilmesine belediye ekiplerince müdahale edildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Gümbet Koyu'nda bir otelin sahile beyaz kum serimi yaptığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlatıldığı belirtildi.

13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi yapılmadığını tespit eden belediye ekipleri, ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığını belirledi.

Beyaz kumla ilgili yapılan çalışmalar tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulanırken, beyaz kum dolu çuvallar getirildiği tıra geri yüklenerek bölgeden gönderildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sahillerin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde, ekiplerimiz ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir."