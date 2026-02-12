BM'den, "Yemen'de istikrar için çatışmaların daha geniş kapsamlı şekilde ele alınması" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki yeni yönetimle birlikte olumlu gelişmeler gördüklerini ancak ülkede istikrar için çatışmaların daha geniş kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Grundberg, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Yemen'de yeni kurulan Başbakan Şai ez-Zindani yönetimi ile kamu alanlarında elektrik temini ve kamu sektörü maaşlarının ödenmesi gibi olumlu ilk işaretleri gördüklerini belirten Grundberg, "Ancak devam eden gerilimler, son güvenlik olayları ve bazı durumlarda şiddet ve can kayıplarının bildirildiği gösteriler, hala durumun kırılganlığını vurguluyor." dedi.

Grundberg, ülkede güvenliğin kötüleşmesi ve ekonomik reformların durması halinde hizmet sunumundaki iyileşmelerin tersine dönebileceği konusunda uyardı.

Başbakan ez-Zindanı liderliğindeki yeni kabinenin, güçlendirilmiş kurumlar ve ekonomik reformlarla son kazanımları koruyabileceğini vurgulayan Grundberg, bunun kabineyi ve Merkez Bankasını siyasallaşmadan koruyacak ve kamu güvenini yeniden inşa edecek bir ortam gerektirdiğini söyledi.

Grundberg, Yemen'de istikrar için çatışmaların daha geniş kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda kararlı adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Çatışmaya daha geniş kapsamlı, müzakere edilmiş bir siyasi çözüm bulunmadığı sürece, kazanımlar tersine çevrilmeye karşı savunmasız kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bölgesel gidişat ne olursa olsun, Yemen'in tekrar bir çatışmaya geri çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'ne ülkede siyasi bir sürece geri dönüş için güvenilir yolu destekleme konusunda birlik içinde kalma çağrısı yaptı.

"Yemen'de bu yıl nüfusun yarısı insani yardıma ihtiyaç duyacak"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten de Yemen'de Husiler tarafından gözaltında tutulan 73 BM çalışanını hatırlatarak, bu gözaltıların ülkedeki insani yardım operasyonlarını etkilediğini söyledi.

Doughten, ülkedeki insani duruma işaret ederek, "Bu yıl, 22,3 milyon insan, yani nüfusun yarısı, insani yardıma ihtiyaç duyacak. Bu da geçen yıla göre 2,8 milyonluk bir artış anlamına geliyor." dedi.

Yemen'in, bölgenin en şiddetli açlık kriziyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirten Doughten, ülkede bugün 18 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği altında bulunduğunu ve bu durumdan özellikle çocukların etkilendiğini vurguladı.

Doughten, "Ülkede 5 yaşın altında, 570 bini şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip 2,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Yemen'deki çocukların neredeyse yarısı, bodur ve zayıflama oranları dünyanın en kötüleri arasında yer alıyor." dedi.

Ülkedeki zorluklara rağmen insani yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığını belirten Doughten, ancak insani yardımların yalnızca yüzde 28,5'inin finanse edildiği uyarısında bulundu. Doughten, bağışların artırılması çağrısı yaptı.