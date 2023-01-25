BM Raporu: İnsan Kaçakçılığı Daha Yer Altına İndi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığını engellemek için Libya kıyılarında gemi teftişi ve el koyma yetkisinin yenilenmesine yönelik bir kararın kabul edilmesine dair bir oylama yapıyor, 29 Eylül 2021. (Fotoğraf: Ariana Lindquist/UN Photo/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Pandemi, insan kaçakçılarının faaliyet gösterme fırsatlarını azaltmanın yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin mağdurları tespit etme kapasitelerini de zayıflatmış olabilir.

VİYANA, 25 Ocak (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda Kovid-19 salgını ile insan kaçakçılarının faaliyet gösterme fırsatlarının azalması ve bazı kaçakçılık biçimlerinin tespit edilmesinin daha zor olması nedeniyle, tespit edilen insan kaçakçılığı kurbanlarının sayısında 20 yıldır ilk kez düşüş görüldüğü belirtildi.

Viyana merkezli Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan rapora göre, dünya çapında tespit edilen insan ticareti mağdurlarının sayısı, "düşük ve orta gelirli ülkelerde daha az tespit edilmesi" nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11 azaldı.

Raporda, pandemiyle birlikte insan kaçakçılarının faaliyet gösterme fırsatlarının azalmasının yanı sıra, kolluk kuvvetlerinin mağdurları tespit etme kapasitelerinin de zayıflamış olabileceği belirtildi.

Bir kadın, Uganda'nın Kampala kentinde "Pasaport" başlıklı bir sergiyi ziyaret ediyor. Sergide insan kaçakçılığının tehlikelerini vurgulamak için sanat eserleri sergileniyor, 9 Mart 2021. (Fotoğraf: Nicholas Kajoba/Xinhua)

141 ülkeden alınan verilere dayanan rapor, pandemi sırasında cinsel istismar amaçlı insan ticareti vakalarının sayısında da düşüş olduğunu gösterdi. Raporda, pandeminin neden olduğu kısıtlamalar, bu tür suçları "daha gizli ve daha az güvenli yerlere" itmiş olabilir denildi.

Küresel olarak insan kaçakçılığından hüküm giyen kişilerin sayısı da 2020'de 2019'a kıyasla yüzde 27 azaldı ve Güney Asya, Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika'da daha keskin düşüşler kaydedildi.

UNODC İcra Direktörü Ghada Waly yaptığı açıklamada, salgının "insan ticaretine karşı kırılganlığı artırdığını, kurbanları kurtarma ve suçluları adalete teslim etme kapasitelerini daha da baltaladığını" söyledi.

Waly, BM'ye ve bağışçı topluluğa, insan ticareti tehditlerine yanıt verme ve mağdurları belirleyip koruma konusunda ulusal makamları, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdekileri desteklemeye çağırdı.