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Dünya Gıda Programı: Orta Doğu'daki kriz, kırılgan ülkelerde milyonlarca kişiyi akut açlığa itiyor

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BM Dünya Gıda Programı, Orta Doğu'daki krizin Somali, Sri Lanka ve Afganistan gibi kırılgan ülkelerde milyonlarca kişiyi akut açlığa ittiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Orta Doğu'daki krizin dünyanın "en kırılgan" durumdaki bazı ülkelerinde milyonlarca kişiyi akut açlığa sürüklediğini bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve halihazırda geçici ateşkes durumunda olan Orta Doğu'daki krizin etkilerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, WFP'nin mart ayında, çatışmanın sürmesi ve petrol fiyatlarının haziran sonuna kadar varil başına yaklaşık 100 dolar seviyesinde kalması halinde, 45 milyon kişinin daha akut gıda yetersizliğine sürüklenebileceği öngörüsünde bulunduğu hatırlatılarak, "Bu senaryo artık gerçekleşiyor." denildi.

WFP'nin "Baskı Altında Gıda Güvenliği: Orta Doğu Krizinin Kırılgan Ülkeler Üzerindeki Etkileri" başlıklı yeni raporuna atıf yapılan açıklamada, özellikle 3 hassas ülkedeki durumun incelendiği belirtilerek, "Rapora göre, kriz nedeniyle Somali'de ilave 2,5 milyon kişi, Sri Lanka'da 1,3 milyon kişi ve Afganistan'da 2,3 milyon kişi temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bazıları ise akut açlığa sürükleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Gıda Güvenliği ve Beslenme Analiz Servisi Direktörü Jean-Martin Bauer, "Erken uyarılar ancak dünya harekete geçerse anlam taşır. Bu krizin milyonlarca insanı daha açlığa itebileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk; şimdi bunun gerçek zamanlı olarak yaşandığını görüyoruz. Birçok durumda, krizin merkezinden çok uzakta yaşayan dünyanın en yoksul aileleri en ağır darbeyi alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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