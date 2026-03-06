Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ateşkes ve Diplomasi Çağrısı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrol dışına çıkabileceğini belirterek tarafları çatışmaları durdurma ve diplomatik müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Guterres, bölgede hukuk dışı saldırıların sivillere büyük zarar verdiğini ve küresel ekonomi için ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Orta Doğu'da artan çatışmaların kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulunarak taraflara çatışmaları durdurma ve diplomatik müzakerelere başlama çağrısı yaptı. Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da ve ötesinde gerçekleştirilen tüm hukuka aykırı saldırılar, bölge genelinde sivillere büyük acı ve zarar veriyor ve özellikle en kırılgan kesimler başta olmak üzere küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturuyor. Durum, kimsenin kontrol edemeyeceği bir noktaya doğru hızla tırmanabilir. Artık çatışmaları durdurmanın ve ciddi diplomatik müzakerelere başlamanın zamanı geldi. Ortadaki riskler bundan daha yüksek olamaz" ifadelerini kullandı.

