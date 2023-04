BM Barış İçin Dinler Arası Dua Töreni Düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Cuma günü, Hristiyanların Paskalya'yı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nı, Müslümanların Ramazan ayını ve Sihlerin Vaisakhi'yi kutladığı bir dönemde, manevi takvimde özel bir zamana dek gelen bu günde barış için dinler arası bir dua töreni düzenledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açılış konuşmasında bugün barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

SES (İngilizce): ANTONİO GUTERRES, BM Genel Sekreteri:

"Korkunç bölünmelerin yaşandığı bir zamanda, bugün ortak bir amaç için buradayız. Eşsiz bir anda, Ramazan ayının son Cuma gününde, Hristiyanlar Paskalya'yı, Yahudiler Hamursuz Bayramı'nı ve Sihler Vaisakhi festivalinin kutlarken bir araya geliyoruz.

Takvim bile bir birlik mesajı gönderiyor: insanlar için birleşin, gezegenimiz için birleşin ve barış için birleşin.

Bugün barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Savaş ve çatışma, yıkıma, yoksulluğa ve açlığa neden oluyor ve on milyonlarca insanı evlerinden ediyor. İklim kaosu her yerde. Barışçıl ülkeler bile devasa eşitsizlikler ve siyasi kutuplaşmanın pençesinde.

Bugün, tüm inançları kapsayan bu kutlu yenilenme anında, kalplerimizi ve seslerimizi yol gösterici yıldızımız ve en değerli hedefimiz olan barış için kaldıralım. İnsanlık ailesini birleştiren ortak inanca sımsıkı sarılalım. Topluluklar ve ülkeler olarak bir araya gelelim. Barış için dua edelim."

Guterres'in sözlerini Budizm, Hristiyanlık, Hinduizm, İslam ve Sihizm inanç liderlerinin barış duaları izledi.

Etkinlik, Ziyaretçiler Meydanı'ndaki, BM Genel Merkezi'nde muhtemelen barışın en iyi bilinen sembolü olan Düğümlü Silah heykelinin önünde yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BM Genel Merkezi'nden bildiriyor. (XHTV)