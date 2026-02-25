BM: 1,4 milyon kişinin yerinden edildiği Haiti'de insani ihtiyaçlar arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çetelerin neden olduğu şiddet olaylarının yaşandığı Haiti'de 1,4 milyon kişinin yerinden edildiğini ve ihtiyaçların arttığını belirtti.

IOM, Haiti'deki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "1,4 milyon kişinin yerinden edilmesiyle Haiti'de insani ihtiyaçlar artıyor." ifadesini kullandı.

IOM'un 2025'te 250 binden fazla kişiye acil yardım sağladığı aktarılan paylaşımda, bu yıl en çok ihtiyaç duyanlara yardım etmek için daha da güçlü bir müdahale gerektiğinin altını çizildi.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-Haziran 2025'te Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2025'te şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.