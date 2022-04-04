BLATFORM MİLLİ TEKVANDOCU KÜBRA DAĞLI'YA SPONSOR OLDU

Şirketleri blockchain teknolojileri ve kripto para ekonomisi ile güçlendirmeyi ve onlara yeni iş alanları açabilmeyi amaçlayan Blatform şirketi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Kübra Dağlı'ya sponsor oldu. Şirketin CMO'su Ertan Turhan, ilk başta 6 aylık bir anlaşma yaptıklarını söyleyerek Kübra Dağlı ile iş birliğinden duyduğu gururu dile getirdi.

Singapur'da 1 yıl önce kurulan 'Business as a Service ' BaaS? platform sağlayıcısı Blatform, İstanbul Ataşehir'deki ofisinde dünya ve Avrupa tekvando şampiyonu Kübra Dağlı ile olan yeni iş birliğini duyurdu.

TURHAN: KÜBRA DAĞLI İLE ÇALIŞMAKTANN ÇOK GURURLUYUZ

İş birliğinin detaylarını anlatan şirketin CMO'su Ertan Turhan, blokzincir teknolojisinin önemine vurgu yaparak 'Global iş birlikteliklerimize de bugün bir yenisini ekliyoruz. Kübra Dağlı'nın Dünya ve Avrupa'daki başarıları ve inanılmaz yeteneği ile NFT, DeFi, kripto borsaları alanlarındaki gücümüzü daha geniş kitlelere anlatabileceğimizi biliyoruz. Dünyaya ve Türkiye'ye bunu duyurmaktan gururluyuz. Kendisi spordaki başarılarına yenilerini eklerken, biz de Blatform olarak en yakın destekçisi olacağız" dedi.

Şirketin kuruluşuna yönelik bilgi veren Turhan, 'Blatform 1 yıl önce Singapur'da kuruldu. Blockchain teknolojileri üzerine platformlar geliştirmek için kurulan global bir şirketiz. Türkiye'de 2 şirketimiz, Hindistan'da geliştirme ofisimiz var. İlerleyen süreçte Portekiz'de araştırma, geliştirme üssü kurmayı hedefliyoruz. Kübra çok başarılı bir sporcu blockchain teknolojileri üzerine kurulan bir şirket olarak sanatçı ve sporcuları desteklemek birinci amacımız. Hele de Türkiye'yi temsil eden, ülkemizden çıkmış bir sporcuyu desteklemek bizim için çok önemli. Sponsor olurken de ortaklarımızla almış olduğumuz kararlar doğrultusunda Kübra Dağlı ile çalışma kararı aldık. İnşallah bizim desteğimizle de daha güzel başarılara imza atar. Böylece bizim de ufak bir katkımız olmuş olur. Bu çevre de bizim işimiz yeni teknolojiler özellikle genç kuşakları çok ilgilendiriyor' diye konuştu.

KONAK: GÜNLÜK HAYATA DA DOKUNMAK İSTİYORUZ

Blatform'un COO'su Ali Erkan Konak ise 'Yeni nesil teknolojilerin hayata adaptasyonu konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz. Dünyada dijital platformlar hızlı bir şekilde gelişiyor, birçok alanda şirketler kuruluyor. Yeni nesil teknolojileri hayata geçirirken günlük hayata da dokunmak istiyoruz. Sahip olduğumuz yüksek teknoloji bilgisiyle Türkiye'de spor alanında başarıları olan insanları desteklemek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

GÖKSEL: BAŞARILARINA BİR NEBZE DE OLSUN KATKI SUNMAK İSTİYORUZ

Blatform şirketinden Tolga Göksel de global marka olmak için adımlar attıklarını hatırlatarak 'Kübra hanım gurur duyduğumuz bir kadın sporcumuz. Kendisini hem dünya hem Avrupa şampiyonasıyla kanıtlamış. Biz de şirket olarak dünyada isim yapmış kadın sporcuyu elimizden geldiğince destek olup gelecekteki başarılarına bir nebze de olsun katkı sunmak istedik. Kendisiyle çalışmaktan ve desteklemekten memnuniyet duyuyoruz' dedi.

ALTUĞ: GENÇ VE KADIN SPORCULARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Kadına ayrıca önem verdiklerini söyleyen Şeyda Altuğ da 'O nedenle genç ve başarılı bir kadın sporcuyla çalışmak istedik. Kadın eşitliğini önemsiyoruz o nedenle kadınları daha çok ön plana çıkaralım istiyoruz' diye konuştu.

TEKVANDOYA 12 YAŞINDA BAŞLADI

Spora başlama hikayesini anlatan Kübra Dağlı ise 'Spora başlamam sürpriz olmadı çünkü babam boks antrenörü amcam tekvando antrenörüydü. İkisi bir spor salonu işletiyordu oraya gitmeyi çok istiyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. 12 yaşımdayken kuzenimle 'biz de yapalım' dedik. Birlikte hazırlandık ve başladık ondan sonra da hiç bırakmadım. Zor bir spor dalı bazen hiç tatilimiz olmuyor. Ama başarı için bu gerekli. Genelde antrenmanlarımız sabah ve akşam oluyor. Disiplinli bir şekilde ilerlediğin zaman başarı da geliyor. Tekvando sayesinde disiplinli oldum, özgüven kazandım. Bu spora başladıktan sonra kendimi buldum diyebilirim. İlk milli takım formamı 2013 yılında İspanya'da giydim çok heyecanlıydım. O heyecan bana çok şey kattı. Tekrar yaşamak istediğimi düşündüm ve o yıl Avrupa şampiyonu oldum? ifadelerini kullandı. Singapur merkezli teknoloji şirketi Blatform, blokzincir teknolojisi ile ilgili geleceğin platformlarını müşterilerinin hizmetine sunuyor. WBS Dubai zirvesinde NFT çalışmalarını düzenlenen panelde duyuran Blatform, Dünya çapında başarılara imza atan Kübra Dağlı'nın sponsorluğu kapsamında teknoloji ve finansal destek sağlayacak.

DAĞLI: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ, ENERJİK BİR ŞEKİLDE GELECEĞİZ

Zamanla hedeflerini büyüttüğünü aktaran Dağlı, '2016 yılında dünya şampiyonu oldum. Böyle devam etti 4 Avrupa şampiyonluğum 3 de dünya şampiyonluğum var. Bundan sonraki hedefim de yerimi koruyarak yine şampiyon olmak. Şampiyon olmak çok zor ama orada kalabilmek daha da zor, ekstra fazla çalışıyorum. Bir genç sporcu olarak yeni teknolojilere ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. Blatform bize destek oldu. Bir sporcuya destek oldu bu alanda ilk diyebiliriz, çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, enerjik bir şekilde geleceğiz' dedi.