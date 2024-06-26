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Bitlis'ten Adıyaman'a Bisiklet Festivali

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Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a 2. Bisiklet Festivali"ne katılan bisiklet tutkunları ve sporcular, Bitlis'teki tarihi mekanları dolaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen ve 6'sı yurt dışından yaklaşık 70 sporcunun katılım sağladığı festival kapsamında kültür turu etkinliği yapıldı. Festivale katılan sporcular ve bisiklet tutkunları, kentteki tarihi mekanların bulunduğu bölgeleri dolaştıktan sonra kentten ayrıldı. Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a 2. Bisiklet Festivali"ne, Nemrut Kalderası'ndan start verdiklerini söyledi. Bitlis'te kültür gezisi yaptıklarını anlatan Özel, "Farklı ülkelerden ve batı illerinden katılan sporcuların buradaki tarihi ve doğal güzellikleri görmeleri sağladık. Bitlis ilimizdeki Nemrut Kalderası'nda başlattığımız bisiklet festivalimiz Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda son bulacak. Her gün farklı bir kentten geçeceğiz ve tarihi varlıklar ile doğal güzellikleri göreceğiz. Aynı zamanda bu güzergahtaki değerlerin tanıtılmasına katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a 2. Bisiklet Festivali"ne katılan bisiklet tutkunları ve sporcular, Bitlis'teki tarihi mekanları dolaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen ve 6'sı yurt dışından yaklaşık 70 sporcunun katılım sağladığı festival kapsamında kültür turu etkinliği yapıldı.

Festivale katılan sporcular ve bisiklet tutkunları, kentteki tarihi mekanların bulunduğu bölgeleri dolaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut'tan Tarihi Adıyaman Nemrut'a 2. Bisiklet Festivali"ne, Nemrut Kalderası'ndan start verdiklerini söyledi.

Bitlis'te kültür gezisi yaptıklarını anlatan Özel, "Farklı ülkelerden ve batı illerinden katılan sporcuların buradaki tarihi ve doğal güzellikleri görmeleri sağladık. Bitlis ilimizdeki Nemrut Kalderası'nda başlattığımız bisiklet festivalimiz Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda son bulacak. Her gün farklı bir kentten geçeceğiz ve tarihi varlıklar ile doğal güzellikleri göreceğiz. Aynı zamanda bu güzergahtaki değerlerin tanıtılmasına katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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