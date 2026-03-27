Haberler

Bitlis'te fabrikanın çatısındaki yaklaşık 2 metrelik kar vince takılan aparatla temizlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'teki bir tekstil fabrikasında yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken yaklaşık 2 metrelik kar, kiralanan bir vinçle yapılan özel aparat yardımıyla temizlendi. Fabrika yetkilisi, bu yıl kışın çetin geçtiğini ve bu durumu önlemek için ikinci kez çatı temizliği yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaların çatısında biriken karlar, çatılara ve güneş enerjisi panellerine zarar verdi.

İş yerlerinin çatısında biriken karları temizlemek için farklı yöntemlere başvuran bir fabrika sahibi, kiraladığı vincin ucuna demir ve plastikten aparat yaptırdı.

Yaklaşık 2 metreyi bulan ve insan gücünü aşan çatıdaki kar, vince takılan aparat yardımıyla temizlendi.

Tekstil fabrikası yetkilisi Maşallah Sarı, basın mensuplarına, kentte bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Yoğun kar yağışından dolayı çatının temizliğini insan gücüyle yapamadıklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Çatıyı insan gücüyle temizlemeyince vince bir aparat sistemi taktık. Kar kalınlığı 2 metre dolaylarında. Vince taktığımız aparatla çatıdaki karları o şekilde temizledik. Çatıdaki mevcut güneş panellerimizin tamamı kardan zarar görmüş. Yoğun kar yağışından dolayı bu yıl çatıyı ikinci kez temizliyoruz. Umarım bundan sonraki kar yağışı bu kadar etkili ve zarar verecek bir düzeyde olmaz."

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

