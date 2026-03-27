Bitlis'te fabrikanın çatısındaki yaklaşık 2 metrelik kar vince takılan aparatla temizlendi

Bitlis'te bir tekstil fabrikasının çatısında biriken yaklaşık 2 metrelik kar, vince takılan aparatla temizlendi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaların çatısında biriken karlar, çatılara ve güneş enerjisi panellerine zarar verdi.

İş yerlerinin çatısında biriken karları temizlemek için farklı yöntemlere başvuran bir fabrika sahibi, kiraladığı vincin ucuna demir ve plastikten aparat yaptırdı.

Yaklaşık 2 metreyi bulan ve insan gücünü aşan çatıdaki kar, vince takılan aparat yardımıyla temizlendi.

Tekstil fabrikası yetkilisi Maşallah Sarı, basın mensuplarına, kentte bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Yoğun kar yağışından dolayı çatının temizliğini insan gücüyle yapamadıklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Çatıyı insan gücüyle temizlemeyince vince bir aparat sistemi taktık. Kar kalınlığı 2 metre dolaylarında. Vince taktığımız aparatla çatıdaki karları o şekilde temizledik. Çatıdaki mevcut güneş panellerimizin tamamı kardan zarar görmüş. Yoğun kar yağışından dolayı bu yıl çatıyı ikinci kez temizliyoruz. Umarım bundan sonraki kar yağışı bu kadar etkili ve zarar verecek bir düzeyde olmaz."