Bitlis'te Kara Kovan Bal Hasadı Yapıldı

BİTLİS Valisi Ahmet Karakaya, 2 bin 500 rakımlı Karçınbaşı Yaylası'nda kara kovan bal hasadı yaptı. Vali Karakaya, bal üretiminde Bitlis'in 12'nci sırada, kovan sayısı bakımından 5, kara kovan sayısı bakımından ise 1'inci sırada olduklarını ve geçen yıl kentte 2 bin 225 ton bal üremi yapıldığını söyledi.

Kentte söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. 2 bin 500 rakımlı Karçınbaşı Yaylası'nda bal üreticisi Güven Güngördü'ye ait kovanlar için yapılan hasat törenine; Bitlis Valisi Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, kurum müdürleri ve Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ile birlikte katıldı. Arıcı kıyafeti giyerek hasat yapan Vali Karakaya, Bitlis'in 2 bin 225 ton bal üretimi yaparak geçen yıl bal üretiminde 5'inci sırada yer aldığını söyledi.

'HEM EKONOMİK KATKI HEM KÜLTÜREL KİMLİK'

Bal üretiminde Bitlis'in 12'nci sırada, kovan sayısı bakımından 5, kara kovan sayısı bakımından ise 1'inci sırada olduğunu kaydeden Vali Karakaya, verilen desteklerle bu rakamları daha yukarıya çekmek için Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere bal üreticilerinin yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Karakaya, Bu topraklarda bağ üreticisi kardeşlerimizin alın teriyle, sabırla ve doğaya duyulan sevgiyle üretilen Bitlis balı hem ilimizin ekonomisine bir katkı sağlamakta hem de kültürel kimliğine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bitlis zengin bitki örtüsü sayesinde polifloral denilen bir çiçek balı üretimi açısından ülkemizde önemli illerden birisidir. 2024 yılı verilere göre Bitlis 2 bin 225 ton bal üretimi gerçekleşmiştir dedi.

'BİTLİS BALI COĞRAFİ İŞARET ALDI'

Vali Karakaya, geçen yıl Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Bitlis Balının tescillendiğini de ifade ederek Gururla ifade etmek istiyorum ki Bitlis balı artık coğrafi işaret almış bir baldır ve 2025 yılında Avrupa'ya ilk bal ihracatımızı da gerçekleştirmiş durumdayız. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızın teşvikleriyle 181 projeye yaklaşık 340 milyon TL bir destek sağlamış bulunuyoruz. Bitlis balı dediğim gibi sadece bir ekonomik ürün değil, aynı zamanda Bitlisli hemşerilerimizin emeğinin de sembolüdür. Bildiğiniz üzere Bitlis merkezde, Hizan ilçemizde ve Mutki ilçemizde bal üretimi oldukça ön planda ve ülkemizde dünyanın en kaliteli ballarının üretildiği bir habitata sahip. Bu değeri oluşturan, yaşatan tüm arıcılarımıza, tüm birliklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bal hasadımızın Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Bütün arıcı kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum diye konuştu.