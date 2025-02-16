Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor

Bitlis'te 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni, meşaleli kayak gösterisi ve havai fişeklerle renkli anlar yaşattı. Etkinliği Bitlis Valisi ve diğer yetkililer de izledi.

Bitlis'te düzenlenen "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Bitlis Belediyesince El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Havanın kararmasıyla kayak merkezinin zirvesine çıkan sporcular, Türk bayrağı ve ellerindeki meşalelerle aşağıya indi.

Dondurucu soğuğa rağmen kayak merkezine gelen vatandaşlar, sporcuların zirveden indiği sırada havai fişeklerin de atılmasıyla oluşan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

Sporcuların Türk bayrağını Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya teslim ettiği etkinlikte vatandaşlar renkli anlara tanıklık etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"nde binlerce kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade eden Tanğlay, "Burada ikramlarımız oldu. İnsanlar hem kayak takımlarıyla hem de kızakla kayarak eğlendi. Aileler ve çocukları için çok güzel bir şenlik oldu. Sadece Bitlis ve ilçelerden değil, komşu illerden de misafirlerimizi ağırladık. Bitlis'te bu şenlikleri devam ettireceğiz. Etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Meşaleli gösteriyi Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, sporcular ve katılımcılar izledi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
img

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
img

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
img

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Derbi öncesi sürprize izin vermedi
Attıkça atıyor: En-Nesyri, kariyerinde bir ilki başardı

Attıkça atıyor! Kariyerinde bir ilki başardı
AK Partili Sarıçam kendini böyle savundu: Espri maksadından saptırıldı

Skandal sözlerin ardından AK Partili vekil özür diledi
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.