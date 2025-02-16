Bitlis'te 4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni Düzenlendi

Bitlis'te düzenlenen "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Bitlis Belediyesince El-aman Hanı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Havanın kararmasıyla kayak merkezinin zirvesine çıkan sporcular, Türk bayrağı ve ellerindeki meşalelerle aşağıya indi.

Dondurucu soğuğa rağmen kayak merkezine gelen vatandaşlar, sporcuların zirveden indiği sırada havai fişeklerin de atılmasıyla oluşan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

Sporcuların Türk bayrağını Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya teslim ettiği etkinlikte vatandaşlar renkli anlara tanıklık etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, "4. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni"nde binlerce kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade eden Tanğlay, "Burada ikramlarımız oldu. İnsanlar hem kayak takımlarıyla hem de kızakla kayarak eğlendi. Aileler ve çocukları için çok güzel bir şenlik oldu. Sadece Bitlis ve ilçelerden değil, komşu illerden de misafirlerimizi ağırladık. Bitlis'te bu şenlikleri devam ettireceğiz. Etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Meşaleli gösteriyi Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, sporcular ve katılımcılar izledi.