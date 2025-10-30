Haberler

Bişkek'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Meder Abakirov, Eğitim Bakanı Dogdurgul Kendirbayeva, Bilim, Yüksek Öğretim ve İnovasyon Bakanı Baktiyar Orozov, Anayasa Mahkemesi Başkanı Emil Oskonbayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Apas Cumagulov, bürokratlar, uluslararası kurumların yetkilileri, askeri ve güvenlik yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı'nın okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Büyükelçi Ökem, buradaki konuşmasında, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü bugün sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet coşkumuzu paylaşarak bizleri onurlandırdığınız için size teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmasında iki ülke ilişkilerindeki sağlık, eğitim, bilim, ekonomi, ticaret, yatırım alanındaki işbirliği konularına yer veren Ökem, "Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve bu topraklarda büyükelçilik açan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana ilişkilerimizin tüm yönleriyle gelişmesini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abakirov ise " Türkiye Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti için kardeş bir ülke, önemli ve güvenilir bir ortaktır. Türkiye, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, devletimizin bağımsızlık yolundaki ilk adımlarında destek sağladığı her zaman hatırımızdadır. Ülkelerimizin arasındaki dostane ve stratejik ilişkiler her geçen yıl daha da güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
