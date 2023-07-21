Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün Ölümüne Neden Olan Sürücü Hala Yakalanamadı

KADIKÖY Bostancı'da polis noktasından kaçarak bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü 4 gündür yakalanamadı. Doğanay Güzelgün'ün ablası, 'Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.

Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI VE EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Doğanay Güzelgün'ün yeğeni Tunay Erol ise, "3 tane çevirmeden geçiyorbu arkadaş, ilk 2 çevirmede normal geçiyor. Üçüncü çevirmede şüpheleniyorlar durdurmak istiyorlar. Polisten kaçıyor bu arkadaş yaklaşık 130- 140 km hızla giderken gelip dayıma çarpıp kaçıyor. Yakalanmaması anormal bir durum. 3 gündür firar bu arkadaş. Başka suçları da varmış 10 ya da 12 tane. Yakalanmasını istiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz " şeklinde konuştu Polisin ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.