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Bursa'da bisiklet sporcusundan çocuklarla renkli farkındalık turu

Bursa'da bisiklet sporcusundan çocuklarla renkli farkındalık turu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisiklet sporcusu Ömür Aktürk, özel taşıma aparatıyla 4 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki yeğenini de yanına alarak antrenman ve geziler yapıyor. Ailece bisiklet turlarıyla sağlıklı yaşamı teşvik ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bisiklet sporcusu Ömür Aktürk, bisikletine bağladığı özel taşıma aparatıyla 4 yaşındaki oğlu Toprak ve 8 yaşındaki yeğeni Cemre'yi de yanına alarak spor yapmayı sürdürüyor.

Çocukları küçük yaşlardan itibaren sporla tanıştırmayı amaçlayan Aktürk, antrenman ve gezilerine aile bireylerini de dahil ediyor. Ailece gerçekleştirilen bisiklet turları hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sürüş rotası olarak Cerrah Mahallesi güzergahını seçen Aktürk ve çocuklarının turu sırasında çevrede renkli görüntüler oluştu.

Yaptığı etkinlik ve spor sevgisi hakkında açıklamalarda bulunan bisiklet sporcusu Ömür Aktürk, şunları kaydetti:

"8 senedir İnegöl'deyim. Bugün 4 yaşındaki oğlum Toprak ve 8 yaşındaki yeğenim Cemre ile Cerrah turu yapıyoruz. Yaptığım tüm sporlara çocukları da dahil ederek devam etmeye çalışıyorum. Hayatımızı bu şekilde adapte ettik. Gördüğünüz gibi ne kadar mutlu ve rahatlar. Sporu teşvik etmek için yollardayım. Herkesin hareket etmesini tavsiye ediyorum. Oğlum Toprak doğduğu günden, hatta anne karnında olduğu dönemden beri sporun içinde."

Kaynak: AA / Kadir İnci
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