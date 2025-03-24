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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı

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Gaziantep Başpınar OSB'de grev yapan işçilere destek verdiği için tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 35 gün sonra tahliye edildi. Sendika, bu durumu 'direniş kazandı' diyerek duyurdu.

Aralarında AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın fabrikasının da bulunduğu Başpınar OSB'deki işçi grevine destek veren Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tutukluluğunun 35'nci gününde tahliye kararı verildi.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği için gözaltına alınan ve 17 Şubat'ta tutuklanan Mehmet Türkmen'in tahliye kararı, BİRTEK-SEN X hesabından duyuruldu.

"DAYANIŞMA GÜCÜ BİR KEZ DAHA KAZANDI"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Direnişimiz kazandı! Başkanımız Mehmet Türkmen tahliye edildi. Patronların isteğiyle günlerdir hukuksuzca tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı verildi! İşçilerin mücadelesi, dayanışmanın gücü bir kez daha kazandı. Başkanımızı almaya gidiyoruz. Bu adaletsiz tutukluluğa karşı ses çıkaran, mücadeleyi büyüten tüm emek dostlarına teşekkürler. Şimdi, BİRTEKSEN'İ büyütme zamanı. Seferberlik çağrımızı büyütüyoruz. Her fabrikada, her atölyede örgütleneceğiz."

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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