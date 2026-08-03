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Birleşik Kamu-İş: Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eridi

Birleşik Kamu-İş: Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eridi
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Açıklamada, maaş zamlarının eridiği belirtilerek, TÜİK ve Maliye Bakanı'nın rahatladığı ifade edildi. Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 1,78, İTO'ya göre yüzde 2,06 ve ENAG'a göre yüzde 3,07 olduğu kaydedildi.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin "Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eriyince TÜİK ve Maliye Bakanı rahatladı" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Birleşik Kamu-İş'in açıklaması şöyle:

"Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eriyince TÜİK ve Maliye Bakanı rahatladı.

Kamu emekçisi ve emeklinin maaş zam oranlarının belirlendiği haziran ayında yüzde 0,99 enflasyon oranı açıklayarak bir kez daha milyonların yoksullaşmasında rol oynayan TÜİK, temmuz ayında yine gerçek dışı bir enflasyon açıklasa da, bir önceki aya göre daha 'rahat' davrandı.

Temmuz ayında enflasyon; TÜİK'e göre yüzde 1,78, İTO'ya göre yüzde 2,06 ve ENAG'a göre de yüzde 3,07 oldu. TÜİK'e göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 31,75 artış gösterdi. Çarşıdaki, pazardaki gerçeklikle uyuşmayan, adeta 'TÜİK Harikalar Diyarı'nda dedirten bu oranlar bile gösteriyor ki dünyanın en yüksek beşinci enflasyonuna sahibiz!"

Kaynak: ANKA
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