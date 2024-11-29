Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: Açlık Sınırı 22 Bin 565, Yoksulluk Sınırı 69 Bin 681 Lira Oldu

(ANKARA) - Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre; açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 541 lira artarak 22 bin 565 lira oldu. Yoksulluk sınırı da kasım ayında bin 426 liralık artışla 69 bin 681 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da "yoksunluk hissi çekmeden" karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2024 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, açlık sınırının bir önceki aya göre 541 lira arttığı kasımda gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 894 liralık artışla 47 bin 115 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 436 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 6 bin 917 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 717 lira ve yoksulluk sınırı 24 bin 535 liralık artış kaydetti.

Kasımda 22 bin 565 liraya yükselen açlık sınırı; bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 5 bin 563 lira üzerine çıktı. Asgari ücret 69 bin 681 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 24'ünü karşılayabildi. Temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 55'ini karşılayabiliyor.

Birleşik Kamu-İş'in araştırmasındaki saptamalar şöyle:

"Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et-balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar kasımda bir önceki aya göre 175 lira, yıllık olarak ise 2 bin 242 lira artarak 6 bin 500 lira oldu. Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar kasımda bir önceki aya göre 175 lira, yıllık olarak ise 2 bin 242 lira artarak 6 bin 500 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya 25 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 108 liralık artışla 453 lira oldu.

"Sebze için harcanması gereken tutar, 3 bin 555 lira"

Bir önceki aya göre 77 lira azalarak 4 bin 563 liraya inen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise 891 lira arttı. Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 192 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 397 lira artarak bin 860 lira oldu. Sebze için harcaması gereken tutar ise önceki aya göre 438 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 965 lira artarak 3 bin 555 lira olarak hesaplandı.

"Ekmek, un, makarna gibi ürünler için harcanması gereken tutar bin 911 lira"

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama kasımda 101 lira artarak bin 911 liraya yükseldi, pirinç ve bulgur harcamaları 8 lira artarak 852 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 8 liralık gerilemeyle 601 liraya indi. Şeker, bal, pekmez, reçel harcaması önceki aya göre 70 lira artarak bin 544 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise değişmedi ve 746 lirada kaldı.

"Açlık sınırı bu yılın ilk on bir aylık döneminde ise toplam 6 bin 82 lira artış kaydetti"

Yetişkin erkek için 2 bin 800, kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre kasım ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 6 bin 588 lira, yetişkin kadın için 5 bin 172 lira, çocuk için 3 bin 755 lira ve genç için de 7 bin 50 lira oldu. Açlık sınırı bu yılın ilk on bir aylık döneminde ise toplam 6 bin 82 lira artış kaydetti.

"Sağlık harcamaları bin 876 liraya yükseldi"

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı ihtiyaçların fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki ihtiyaçlarını 'insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da kasımda 47 bin 115 liraya yükseldi. Kasımda dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları ortalama 2 bin 253 liraya yükselirken, barınma (kira dahil) harcamaları ortalama 12 bin 369 liraya, ev eşyası harcamaları 5 bin 643 liraya, sağlık harcamaları bin 876 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 13 bin 557 liraya indi. Haberleşme harcamaları bin 403 liraya çıkarken eğlence ve kültür harcamaları bin 334 liraya, eğitim harcamaları bin 187 liraya, tatil-otel harcamaları 5 bin 19 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 2 bin 474 liraya kadar çıktı. Gıda dışı harcamalar bu yılın ilk on bir aylık döneminde 16 bin 761 lira artış gösterdi.

"Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış 24 bin 635 lira"

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise kasımda 69 bin 681 liraya tırmandı. Yoksulluk sınırında yılın ilk on bir ayındaki artış 22 bin 844 lira, son bir yıllık dönemdeki artış ise 24 bin 635 lira olarak gerçekleşti."