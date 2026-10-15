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Bir hayvanla başladı, şimdi entegre tesis hedefliyor

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Bir hayvanla başladı, şimdi entegre tesis hedefliyor
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- Gaziantep'te yaklaşık 10 yıl önce 1 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başlayan kadın, hayvan varlığını 80'e, işletme sayısını 2'ye çıkardı Hayvancılığı araştırarak ve deneyim kazanarak öğrenen girişimci, kendi entegre tesisini kurmak için Milli Emlak'a arazi başvurusunda bulundu

Gaziantepli kadın girişimci, yaklaşık 10 yıl önce yerleştiği kırsal mahallede başladığı hayvancılığı geliştirerek 80 başlık sürünün ve 2 işletmenin sahibi oldu.

Kırsal Zülfikar Mahallesi'nde satın aldıkları bağ evine yerleşmeleriyle birlikte hayvancılıkla tanışan 36 yaşındaki Melda Köklü, köy yaşamına alışmaya çalışırken hayvancılığa ilgi duymaya başladı ve deneme amacıyla bir büyükbaş hayvan alarak yetiştiriciliğe adım attı.

Başlangıçta araştırarak öğrenmeye çalıştığı hayvancılıkta zamanla deneyim kazanan Köklü, karşılaştığı zorluklara rağmen çalışmaya devam etti. Bu süreçte yanında bir kişiyi istihdam eden Köklü, yaklaşık 10 yılda hayvan sayısını 80'e çıkardı. Köklü, kurduğu iki ayrı çiftlikte hem besicilik hem de süt sığırcılığı yapıyor.

Ürettiği süt, peynir ve yoğurdu bakkal ve marketlere satan Melda Köklü, AA muhabirine, köye taşındıktan sonra hayvancılık yapmaya karar verdiğini, çeşitli zorluklarla karşılaştığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini söyledi.

Köklü, "Yaklaşık 10 yıl önce köye taşındık. Köyde hayvancılık yapma isteği geldi. 'Neden yapamayayım? Yaparım, niye olmasın?' dedim. 1 hayvanla başladım. Şu an 2 işletme sahibiyim. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bize verdiği destek ve teşviklerle hayvancılıkta ilerlemeye çalıştım. Çok büyük hedeflerim var. Kendi çiftliğimi kurup üretim yaparak ekonomiye destek olmak istiyorum." dedi.

Kadınlara hayvancılıkla uğraşmaları ve emeklerinin arkasında durmaları çağrısında bulunan Köklü, işini büyütme aşamasında olduğunu belirtti.

Yetiştiricilikte 80 hayvana ulaştığını ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Köklü, kendi entegre tesisini kurmak için Milli Emlak'a arazi başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Başvurusunun onaylanması halinde entegre tesis kurmak istediğini belirten Köklü, hayvancılığın yanı sıra üretim ve pazarlama süreçlerinde de yer alarak faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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