Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, oy kullanmak için sandık başına gitti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Usta, oy kullanacağı Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Şerife Şengül Usta ile geldi. Usta ve eşi 1061 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Usta, bütün güvenlik güçlerinin sandık başlarında tedbirlerini aldığını söyledi.

Şu an itibarıyla kendilerine intikal eden bir olayın olmadığını aktaran Usta, "Bunda sağduyulu Bingöl halkının kadim kültürünün etkisi olduğuna inanıyorum. Saat 16.00 itibarıyla da olaysız şekilde seçimlerimiz sonuçlanacak. Seçim sonuçlarının ülkemize, Bingöl'ümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.