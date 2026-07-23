Haberler

Bingöl'ün lezzeti 'löl' coğrafi işaret yolunda

Bingöl'ün lezzeti 'löl' coğrafi işaret yolunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasınca (BİNTSO), yöresel lezzetlerden "Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl" için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunuldu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasınca (BİNTSO), yöresel lezzetlerden "Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl" için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunuldu.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Bingöl Yöresel Ürünlerinin Coğrafi İşaret Yolculuğu Projesi" kapsamında, Bingöl Valiliği koordinasyonunda, Fırat Kalkınma Ajansının teknik desteği ve Odanın Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Veysel Süzerer'in danışmanlığında çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl için coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirildi.

Hayvancılığa dayalı üretim kültürünü ve geleneksel gıda muhafaza yöntemlerini yansıtan Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl, özellikle kahvaltılarda, bayramlarda, düğünlerde, misafir ağırlamalarında ve diğer özel günlerde hazırlanan yöreye özgü geleneksel bir hamur işi olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, Bingöl kavurmalı ve çökelekli lölün yalnızca yöresel bir lezzet değil, aynı zamanda ilin kültürel hafızasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğini temsil eden önemli bir değer olduğunu belirtti.

Coğrafi işaret tesciliyle ürünün özgünlüğünü korumayı, tanınırlığını artırmayı ve ekonomik değer kazanmasını amaçladıklarını belirten Çintay, Bingöl'e özgü ürünlerin kayıt altına alınarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Çintay, çalışmalara destek veren Bingöl Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı, akademik danışmanlar, proje ekibi ve geleneksel üretim kültürünü yaşatan üreticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika! Gözaltındaki Fatma Soydaş hakkında yeni gelişme

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz

İsraillileri sınır dışı eden Müslüman lider ABD'ye pabuç bırakmadı
İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı

İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı

Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Kalede büyük sürpriz

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Kalede büyük sürpriz
Güzellik salonunu ve arabasını yakan şüpheli tutuklandı: Kadın cinayeti olmaktan son anda kurtuldum

İş yeri ve arabası kundaklanan kadın, karakolda da kabusu yaşamış
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nin yarı finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu