Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında etkili olan yağışla kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla kapalı yerleşim yerlerinin yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Karlıova ilçesine etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe kırsalında yağışlarla birlikte kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aşarak yer yer 6 metreye ulaştı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sisin de etkili olduğu bölgede 18 saatlik çalışmasıyla Hasanova köyü Burmataşı mezrasının yolu ulaşıma açıldı. Böylece ilçede yolu kapalı yerleşim yeri kalmadı.