Bingöl İl Özel İdaresi 41 yeni iş makinesini törenle araç filosuna kattı

Bingöl İl Özel İdaresi, kırsal altyapı, yol yapım ve karla mücadele çalışmalarında kullanacağı 41 yeni iş makinesini düzenlenen törenle araç filosuna dahil etti.

Vali Cahit Çelik, İl Özel İdaresi yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, araç alımının Bingöl tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük araç alımı olduğunu söyledi.

Göreve başladıktan sonra özellikle köy yollarının yapımı konusunda çalışma başlattıklarını belirten Çelik, 27 Ağustos'ta asfalt plentinin açılışını yaptıklarını, eylül ayı itibarıyla da sıcak asfalt serimine başladıklarını anlattı.

Ekim ayında yoğun yağışa rağmen yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Bingöl'e yaptığımız sıcak asfaltın kilometresi 62 kilometre. Çavuşlar, Garip, Yiğitler ve Samis köy yolunu bitirdik. Karlıova'da belediyemize yardımcı olduk. Diğer taraftan Dereköy'ün yolu bitti. Şu anda da Yumaklı yolunu neredeyse bitirmek üzereyiz. Orada da sadece 2,5 kilometre civarında yolumuz kaldı. Ondan sonra da Solhan'a geçeceğiz."

Yeni alınan araçların özellikle yol çalışmalarında önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Çelik, "Özellikle aldığımız kamyonlarımız tamamen sıcak asfalt serimine malzeme taşıyacak nitelikte. Gelecek sene çok daha güçlü bir şekilde köylerimizin altyapılarını güçlendireceğiz." dedi.

Hizmetlerin birlik, beraberlik ve istişareyle gerçekleştirildiğini dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.

Çelik, gelecek yıllarda Bingöl'ün köy yollarının sıcak asfaltla buluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene bitmeden de Kiğı ilçemizdeki asfalt plentimizi kuracağız. 4-5 sene içerisinde Rabbim nasip ederse Bingöl'ün tüm dağlarını, köylerini bizim serdiğimiz sıcak asfalt süsleyecek. Buna emin olabilirsiniz. Bu araçlarımız altyapı ve yol anlamında bize çok büyük bir güç katacak. Şoför ve operatörlere teslim ettiğimiz bu araçlar beytülmal, Bingöl halkının size emaneti. Onlara kendi şahsi araçlarınızdan daha fazla sahip çıkmalısınız. Bu araçlarda nihayetinde Bingöl'de yaşayan her bireyin maddi olarak hakkı var."

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de araç alımının ortak çalışma ve istişare sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Çelik'in hedeflerinin hizmet çalışmalarına yön verdiğini dile getiren Berdibek, "İstişare kültürü dediğimiz şey devreye girdi ve istişare ile başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey olmak üzere Sayın Milletvekilimiz Korkutata, Sayın Valimiz, çok değerli istişare kurulumuz bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı ve bugün meyvesini almaya başladık. Yerel genelden isteyecek, genel gereğini yapacak ve hizmet kervanı oluşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ise yeni iş makinelerinin hizmet kapasitesini artıracağını belirterek, "Bu saatten sonra artık mazeretimiz çok az. Muhtarlarımızın ve köylülerimizin taleplerine daha fazla koşacağız. Çünkü sadece merkezden oralara yetişme imkanımız olmayacak. Aynı zamanda ilçelerimizde kurduğumuz kapasiteyle de hizmet ağımızı genişletiyoruz ve iş yapma kapasitemizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül de araç alımının kapsamlı bir planlama doğrultusunda gerçekleştirildiğini, yeni iş makineleriyle sahadaki araç kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artacağını, çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu da yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun yaptığı duanın ardından iş makineleri ile şehir turu atıldı.

Kaynak: AA