Bingöl'de Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Çelik'e ziyaret

Bingöl'de esnaf ve esnaf temsilcilerinden oluşan heyet Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Cahit Çelik'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürü Abdulvahap Tanık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mesut Kurtaran, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zülküf Alpay, birlik yönetim kurulu üyesi Mikail Uzunboy ile "Yılın Ahisi" seçilen Faik Buyankara, "Yılın Kalfası" seçilen Enes Ayik ve "Yılın Çırağı" seçilen Melik Savaş, Ahilik Haftası kapsamında Vali Çelik ile makamında görüştü.

Ziyarette, Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalar hakkında Çelik'e bilgi verildi.

Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ahilik kültürünün temelini oluşturan dayanışma, dürüstlük, meslek ahlakı ve usta-çırak geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Çelik, "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" seçilen Buyankara, Ayik ve Savaş'ı tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA