Haberler

Bingöl'de Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Çelik'e ziyaret

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de esnaf ve esnaf temsilcilerinden oluşan heyet Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Cahit Çelik'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Bingöl'de esnaf ve esnaf temsilcilerinden oluşan heyet Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Cahit Çelik'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürü Abdulvahap Tanık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mesut Kurtaran, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zülküf Alpay, birlik yönetim kurulu üyesi Mikail Uzunboy ile "Yılın Ahisi" seçilen Faik Buyankara, "Yılın Kalfası" seçilen Enes Ayik ve "Yılın Çırağı" seçilen Melik Savaş, Ahilik Haftası kapsamında Vali Çelik ile makamında görüştü.

Ziyarette, Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalar hakkında Çelik'e bilgi verildi.

Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ahilik kültürünün temelini oluşturan dayanışma, dürüstlük, meslek ahlakı ve usta-çırak geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Çelik, "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" seçilen Buyankara, Ayik ve Savaş'ı tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek

Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler