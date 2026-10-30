Binance'te yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlık siber saldırıdan etkilendi

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(ANKARA) - Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, platformuna yönelik siber saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığın etkilendiğini açıkladı. Şirket, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu ve oluşacak tüm kayıpların şirket tarafından karşılanacağını bildirdi. Binance TR ise Türkiye'deki kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Binance, bugün yaptığı açıklamada, saldırının şirket çalışanlarından birinin bilgisayarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirilmiş olabileceğini bildirdi. İlk incelemelere göre saldırganlar, bu yolla Binance sistemlerine erişerek yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdi.

Şirket, kripto para cüzdanlarını koruyan özel anahtarların ele geçirildiğine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılmadığını belirtti. Binance, olaydan etkilenen varlıkların toplam değerinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olduğunu, blockchain şirketleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda bunun yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümünün dondurulduğunu açıkladı.

Şirket, güvenlik kontrolleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Binance, kayıpların şirket kaynakları ve acil durumlar için oluşturulan SAFU fonundan karşılanacağını ve kullanıcıların zararının karşılanacağını bildirdi.

BINANCE TR: KULLAN ICI VARL I KLAR I GÜVENDE

Binance TR ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve platformumuzdaki hizmetler kesintisiz şekilde devam etmektedir" denildi. Binance TR, güvenlik süreçlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA