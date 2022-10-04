Bilge Yılmaz: "Makro İstikrarı Sağlayacağız Ama Kemeri Bu Sefer Dar Gelirliler Sıkmayacak"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, “Türkiye’de işler daha iyi gidecek doğru, çok kötü bir noktada alacağız. Ama daha iyi hızlı bir şekilde kararları verebileceğimize inanıyorum. Enflasyonu da kontrol altına alacağız. Her zaman enflasyon aşağı inecek ve Türkiye’de ciddi bir makro ekonomik istikrar olacak. Bu genelde ‘kemer sıkma’ politikası demektir. Rahmetli Özal’dan kalan bir şey bu. Bir kemer sıkma olacak ama bu sefer kemeri dar gelirli, ücretli vatandaşımız sıkmayacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, " Türkiye'de işler daha iyi gidecek doğru, çok kötü bir noktada alacağız. Ama daha iyi hızlı bir şekilde kararları verebileceğimize inanıyorum. Enflasyonu da kontrol altına alacağız. Her zaman enflasyon aşağı inecek ve Türkiye'de ciddi bir makro ekonomik istikrar olacak. Bu genelde 'kemer sıkma' politikası demektir. Rahmetli Özal'dan kalan bir şey bu. Bir kemer sıkma olacak ama bu sefer kemeri dar gelirli, ücretli vatandaşımız sıkmayacak" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor ama umutsuz değilim. Enflasyonu kontrol altına alacağız. Makro istikrarı sağlayacağız ama kemeri bu sefer dar gelirliler sıkmayacak. İsrafı bitireceğiz. Vergi adaletini sağlayacağız" notu ile video paylaştı. Yılmaz, şu açıklamaları yaptı:

"UMUTSUZ DEĞİLİM"

"Zaten benim bu işe talip olmam fark yaratabileceğimizi düşünmem ve Türkiye'nin durumunun kötü olduğunu düşünmemiz. Ben bu işe soyunduğum zamana göre şartlar çok daha kötüleşti. Eğer görev alırsam çok daha zor şartlarda görev alacağımı görüyorum. Bir açıdan da kamçı oluyor insana. Daha çok çalışıp… Daha çok etki yapabiliriz doğru burada almayacağız, burada alacağız. Ama bunu bir şekilde daha yukarı çıkarmak yani yaratacağımız fark da büyüyebilir. Ben o anlamda umutsuz değilim.

"TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR MAKRO EKONOMİK İSTİKRAR OLACAK"

Türkiye'de işler daha iyi gidecek doğru, çok kötü bir noktada alacağız. Ama daha iyi hızlı bir şekilde kararları verebileceğimize inanıyorum. Enflasyonu da kontrol altına alacağız. Her zaman enflasyon aşağı inecek ve Türkiye'de ciddi bir makro ekonomik istikrar olacak. Bu genelde 'kemer sıkma' politikası demektir. Rahmetli Özal'dan kalan bir şey bu. Bir kemer sıkma olacak ama bu sefer kemeri dar gelirli, ücretli vatandaşımız sıkmayacak çünkü sıkamazlar. Benim ilk günden beri söylediğim bir şey. Türkiye'de dar gelirli vatandaşın fedakarlık yapacak yeri yok. Onlardan fedakarlık istemek hak da değil, insani de değil.

"TÜRKİYE'DE TOPLANAN VERGİ TOPLAMIYLA BİZ BURADAN ÇIKABİLİRİZ"

Türkiye'de toplanan vergi toplamıyla biz buradan çıkabiliriz. Devletin harcamalarını iyi bir şekilde yaparak götürebiliriz. İsrafı keseceğiz ama aynı zamanda da bu kesimin sırtındaki vergi yükünü azaltacağız. Bu ne demek vergi yükünü başkalarının üstlenmesi demek. Yani bu sefer kemeri başkaları sıkacak. Ben onu açıkça da söylüyorum, Türkiye'de servet üzerinden alınan kazanılan gelirlerden vergiler birçok alanda düşük diyemiyorum çünkü sıfır… Bunların değişmesi lazım. Türkiye kendi yatırımcısına iş adamına da üretmeye teşvik ederek, ranta vergi getirmek zorunda. Yani hem siz yoksulu koruyup vergiyi daha çok zenginden almış olacaksınız, zenginin de doğru davranmasını sağlayıp üretime teşvik edeceksiniz. Türkiye bunları aynı anda yapabilir. Yani o anlamda 'kemer sıkma', ekonomide daralma demek değil. Zaten Türkiye gibi ülkelerde bakarsanız çok ciddi kronik yüksek enflasyonu başta düşürürken ekonomide ciddi bir daralma olmaz. Eğer doğru şeyler yapılıyorsa tabi."