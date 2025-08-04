Bilecik Valisi Esnafa Ziyarette Bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sözer, çarşıda bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileyen Sözer, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Sözer, ziyarete ilişkin "Bugün Bilecik'in kalbinde, esnafımızla çayı, vatandaşlarımızla gönül sohbetini paylaştık." ifadesini kullandı.