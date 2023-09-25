Bilecik'te Otomobilin Yayaya Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı üzerinden İstasyon istikametine seyir halindeki Hanifi Ö. yönetimindeki 34 AG 010 plakalı otomobil eski otogar mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Dilan U.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.