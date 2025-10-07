Bilecik'te Orman Yangınlarından Zarar Gören Üreticilere Acil Destek Ödeneği

Bilecik Valiliğince merkez ile Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerine bağlı köylerdeki orman yangınlarında zarar gören üreticilere acil destek ödeneği aktarıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği belirtildi.

Açıklamada, afetin ilk anından itibaren bölgede yürütülen barınma, taşıma ve tarımsal üretim destekleri kapsamında evi zarar gören vatandaşlar için kalıcı konut yapım süreci başlatıldığı, konteyner yerleşimlerinin tamamlandığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yem, balya ve hayvan çadırı teslim edildiği belirtilerek, TARSİM aracılığıyla zarar gören çiftçilere hibe desteğiyle afet bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin alımının Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı tarafından da 11 milyon 500 bin lira tutarında acil destek ödeneği aktarıldığı belirtilen açıklamada, kaynakla birlikte yangınlardan zarar gören ve tespitleri tamamlanan 469 üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için destek ödemelerinin kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şunları ifade etti:

"Devletimiz, afetlerin ilk gününden bu yana tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olmuştur. Bu yeni destek, yaraların sarılmasına ve üreticilerimizin yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacaktır. İlimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun."